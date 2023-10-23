Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, за допомогою якого українські бійці в ніч проти 23 жовтня збивали "шахеди" росіян.
"Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою", – написав він.
На кадрах видно, як ракети MIM-23, що входять до складу ЗРК HAWK, впольовують російську повітряну ціль та збивають її.
Вночі Росія вкотре атакувала південь, центр та схід України ударними дронами та керованою ракетою Х-59.
Українські військові знищили 13 "шахедів", ракету та один ударний дрон невстановленого типу. 10 безпілотників збили, зокрема, над Одеською та Вінницькою областях.
Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.
- 27 вересня прем'єр Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
- 30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.
- На початку жовтня Іспанія заявила, що передає Україні шість пускових установок зенітно-ракетних комплексів HAWK.
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