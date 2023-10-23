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Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK збивав "шахеди" росіян вночі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 10:04
Відео: Микола Олещук
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, за допомогою якого українські бійці в ніч проти 23 жовтня збивали "шахеди" росіян.

"Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою", – написав він.

На кадрах видно, як ракети MIM-23, що входять до складу ЗРК HAWK, впольовують російську повітряну ціль та збивають її.

Вночі Росія вкотре атакувала південь, центр та схід України ударними дронами та керованою ракетою Х-59. 

Українські військові знищили 13 "шахедів", ракету та один ударний дрон невстановленого типу. 10 безпілотників збили, зокрема, над Одеською та Вінницькою областях.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.

ДОВІДКА. MIM-23 HAWK (Mobile Interceptor Missile — мобільна ракета-перехоплювач) — система класу "земля-повітря" для низьких і середніх висот, американський всепогодний військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності дії, виробництва компанії Raytheon Technologies. Комплекс містить у своєму складі зенітну батарею, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають по три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. А самі пускові пристрої можуть бути як самохідними, так і причіпними.
  • 27 вересня прем'єр Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
  • 30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.
  • На початку жовтня Іспанія заявила, що передає Україні шість пускових установок зенітно-ракетних комплексів HAWK.

Дивіться також: На півночі Сили оборони посилюють ППО західним озброєнням – відео

Мілана Головань
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війнадронМикола ОлещукппоЗРК Hawk

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