Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що в північних областях України триває підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Їх формують із переданого західними союзниками озброєння.

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"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", – заявив він.

За словами Наєва, українські військові працюють по повітряних цілях окупантів зенітними кулеметними установками.

Така установка дає змогу вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту, зазначив генерал.

Він додав, що це – "адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони".

10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником та керованою ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було знищено 15 ворожих цілей.

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