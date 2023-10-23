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На півночі Сили оборони посилюють ППО західним озброєнням – відео видео

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23.10.2023, 09:20
Відео: Сергій Наєв
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Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що в північних областях України триває підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Їх формують із переданого західними союзниками озброєння.

"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", – заявив він.

За словами Наєва, українські військові працюють по повітряних цілях окупантів зенітними кулеметними установками.

Така установка дає змогу вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту, зазначив генерал.

Він додав, що це – "адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони".

  • 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.
  • В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником та керованою ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було знищено 15 ворожих цілей.

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Мілана Головань
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