Київ охороняє багаторівнева система ППО. Начальник КМВА розповів, з чого вона складається
Навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За його словами, ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності.
На озброєні мобільних груп стоять:
→ ЗРК Оса та Avenger;
→ ПЗРК Piorun, Ігла, Стріла, Stinger, Martlet, RBS -70;
→ ЗСАУ Gepard, ЗСУ Шилка, ЗУ-23 тощо.
Із зенітно-ракетних комплексів є:
→ С-300, Бук, С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.
"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення", – сказав Попко.
- 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
- 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.
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