Київ охороняє багаторівнева система ППО. Начальник КМВА розповів, з чого вона складається

Навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

На озброєні мобільних груп стоять:

→ ЗРК Оса та Avenger;

→ ПЗРК Piorun, Ігла, Стріла, Stinger, Martlet, RBS -70;

→ ЗСАУ Gepard, ЗСУ Шилка, ЗУ-23 тощо.

Із зенітно-ракетних комплексів є:

→ С-300, Бук, С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення", – сказав Попко.

5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

Читайте також: Україна почала брати системи ППО "в оренду"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.