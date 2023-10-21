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Київ охороняє багаторівнева система ППО. Начальник КМВА розповів, з чого вона складається

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 13:50
Київ охороняє багаторівнева система ППО. Начальник КМВА розповів, з чого вона складається - Фото
Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

На озброєні мобільних груп стоять:

→ ЗРК Оса та Avenger;

→ ПЗРК Piorun, Ігла, Стріла, Stinger, Martlet, RBS -70;

→ ЗСАУ Gepard, ЗСУ Шилка, ЗУ-23 тощо.

Із зенітно-ракетних комплексів є:

→ С-300, Бук, С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення", – сказав Попко.

  • 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

Читайте також: Україна почала брати системи ППО "в оренду"

Мілана Головань
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київппоСергій Попко

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