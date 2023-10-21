Киев охраняет многоуровневая система ПВО. Начальник КГВА рассказал, из чего она состоит

Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружения. Об этом в интервью ТСН заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По его словам, эта система состоит из мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

На вооружении мобильных групп стоят:

→ ЗРК Оса и Avenger;

→ ПЗРК Piorun, Игла, Стрела, Stinger, Martlet, RBS-70;

→ ЗСАУ Gepard, ЗСУ Шилка, ЗУ-23 и т.д.

Из зенитно-ракетных комплексов есть:

→ С-300, Бук, С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

"Мы систематически и спланировано повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки", – сказал Попко.

5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.

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