Украина начала брать системы ПВО "в аренду"

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Украина начала брать системы противовоздушной обороны "в аренду", сказал в воскресенье в эфире единого телемарафона представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование. Понятно, что каждая страна заботится о собственной защите, никто свое ПВО просто так не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему так дозировано? [Просто] нет столько ПВО, чтобы отдать нам сразу. Но мы все же укрепляемся, заходят новые комплексы, пусть и несколько морально устаревшие, как Hawk, но нам нужно больше", — сказал Игнат.

Он пояснил, что на такую большую страну, как Украина, нужно очень большое количество систем противовоздушной обороны.

"Радиус действия зенитных орудий знаменитого Gepard – 4,5 км. Можно представить, сколько нужно этих Gepard, чтобы перекрыть какое-то направление. Помимо Gepard есть комплексы среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS – это до 40 км, "Бук М1" – тоже до 40 км, С-300 – 70 км, Patriot самое дальнобойное – более 100 км", — сказал Игнат.

По его словам, даже если системы ПВО дают Украине в пользование только временно, на отопительный период, это все равно хорошо.

"Ракеты будут защищать, будут выпущены", – пояснил он.

Стран-партнеров Игнат отказался назвать.

Ранее Игнат спрогнозировал, что осенью и зимой россияне будут запускать по Украине рекордное количество "шахедов".

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