Україна почала брати системи ППО "в оренду"

Україна почала брати системи протиповітряної оборони "в оренду", сказав у неділю в ефірі єдиного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Така практика у нас уже є. Деякі країни дали в користування. Зрозуміло, що кожна країна дбає про власний захист, ніхто своє ППО просто так не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому так дозовано? [Просто] немає стільки ППО, щоб віддати нам одразу. Але зрештою ми підсилюємося, заходять нові комплекси, нехай і дещо морально застарілі, як Hawk, але нам треба більше", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що на таку велику країну, як Україна, потрібна дуже велика кількість систем протиповітряної оборони.

"Радіус дії зенітних гармат славнозвісного Gepard – 4,5 км. Можна уявити, скільки потрібно тих Gepard, щоб перекрити якийсь напрямок. Крім Gepard є комплекси середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS – це до 40 км, "Бук М1" – теж до 40 км, С-300 – 70 км, Patriot найбільш далекобійний – понад 100 км", – сказав Ігнат.

За його словами, навіть якщо системи ППО дають Україні в користування тільки тимчасово, на опалювальний період, це все одно добре.

"Ракети будуть захищати, будуть випущені", – пояснив він.

Країн-партнерів Ігнат відмовився назвати.

Раніше Ігнат спрогнозував, що восени та взимку росіяни запускатимуть по Україні рекордну кількість "шахедів".

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