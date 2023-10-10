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Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 20:16
Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T - Фото
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

В Берлине отметили, что для защиты критической инфраструктуры Украины Германия готовит дополнительные Patriot, IRIS-T SLM и SLS (модификации малой дальности, – ред.) на сумму около 1 млрд евро. Также в пакет войдут три зенитных установки Gepard.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько недель в Украину также поступят еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и около 20 медэваков.

  • 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
  • Также издание Bloomberg писало, что Германия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта. Речь идет об еще одной системе IRIS-T и "свыше дюжины" (12) зенитных установок Gepard.

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Оксана Житнюк
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ГерманиявойнаPatriotвоенная помощьППОIRIS-T
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