Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T
10.10.2023, 20:16
Системы ПРО Patriot (Фото: НАТО)
Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, сообщила пресс-служба Минобороны Германии.
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В Берлине отметили, что для защиты критической инфраструктуры Украины Германия готовит дополнительные Patriot, IRIS-T SLM и SLS (модификации малой дальности, – ред.) на сумму около 1 млрд евро. Также в пакет войдут три зенитных установки Gepard.
В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько недель в Украину также поступят еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и около 20 медэваков.
- 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
- Также издание Bloomberg писало, что Германия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта. Речь идет об еще одной системе IRIS-T и "свыше дюжины" (12) зенитных установок Gepard.
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