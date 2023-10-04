Германия передаст Украине IRIS-T и партию Gepard для защиты зерновых маршрутов – Bloomberg

Германия планирует поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта от потенциальных атак России. Речь идет о еще одной системе IRIS-T и "более дюжины" (12) зенитных установок Gepard, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники.

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Дополнительные IRIS-T и Gepard обеспечат прикрытие грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны, сообщили источники издания.

Ожидается, что системы ПВО прибудут в Украину к концу этого года, а дальнейшие поставки IRIS-T последуют за ними, как только они будут произведены.

Собеседники журналистов не раскрыли, какие именно маршруты будут прикрывать эти системы ПВО.

Немецкий депутат Маркус Фабер, который является членом оборонного комитета нижней палаты Бундестага, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T, установок Gepard и боеприпасов.

"Украина будет использовать их, например, для лучшей защиты своих зерновых портов", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

27 сентября Шмыгаль заявил, что до зимы ПВО Украины будет усилена, и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

Сегодня Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров для усиления украинской ПВО.

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