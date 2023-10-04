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Німеччина передасть Україні IRIS-T та партію Gepard для захисту зернових маршрутів – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 21:32
Німеччина передасть Україні IRIS-T та партію Gepard для захисту зернових маршрутів – Bloomberg - Фото
Gepard (Фото — Jacob Bradford @DoD VI)

Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту від потенційних атак Росії. Йдеться про ще одну систему IRIS-T і "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard, пише Bloomberg, посилаючись на власні неназвані джерела.

Додаткові IRIS-T та Gepard забезпечать прикриття вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни, повідомили джерела.

Очікується, що системи ППО прибудуть в Україну до кінця цього року, а подальші постачання IRIS-T слідуватимуть за ними, як тільки вони будуть вироблені.

Співрозмовники журналістів не розкрили, які саме маршрути прикриватимуть ці системи ППО.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом оборонного комітету нижньої палати Бундестагу, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T, установок Gepard та боєприпасів.

"Україна використовуватиме їх, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", – сказав він, не вдаючись до подробиць.

  • 27 вересня Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилено, і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
  • 30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.
  • Сьогодні Зеленський анонсував "певні рішення" партнерів щодо посилення української ППО.

Читайте також: Глава Мінстратегпрому: Київ та США будуть виробляти ППО, перші результати – до кінця року

Оксана Житнюк
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