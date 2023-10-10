UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 16:42
Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приоритетом партнеров является защита критической инфраструктуры Украины и будущие гарантии безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, цитирует его Укринформ.

По его словам, сейчас речь идет о защите критической и энергетической инфраструктуры Украины.

Он отметил, что именно поэтому объявил о планах передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Также Шольц подчеркнул, что Германия и Франция будут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. 

"Для этого как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", — сказал канцлер.

Читайте также: Шольц ответил, почему не дает Taurus Украине: Конституция Германии и риск эскалации войны

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГерманиявойнаэнергетикапвоPatriotвоенная помощьолаф шольцгарантии безопасностикритическая инфраструктура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 