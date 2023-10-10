Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приоритетом партнеров является защита критической инфраструктуры Украины и будущие гарантии безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, цитирует его Укринформ.
По его словам, сейчас речь идет о защите критической и энергетической инфраструктуры Украины.
Он отметил, что именно поэтому объявил о планах передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.
Также Шольц подчеркнул, что Германия и Франция будут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
"Для этого как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", — сказал канцлер.
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" и "немного" освободившем земли контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотальной заминированности территории штурмов, США и Германия отказываются предоставлять ВСУ баллистические ATACMS и крылатые Taurus соответственно.
- Истребители F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и дадут возможность эффективнее работать по оккупированным территориям, также будут нескоро и не в большом количестве.
- Очередная встреча антипутинской коалиция "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Брюсселе.
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