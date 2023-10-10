Шольц: Приоритеты по Украине — ПВО и защита энергетики, а также гарантии безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приоритетом партнеров является защита критической инфраструктуры Украины и будущие гарантии безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, цитирует его Укринформ.

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По его словам, сейчас речь идет о защите критической и энергетической инфраструктуры Украины.

Он отметил, что именно поэтому объявил о планах передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Также Шольц подчеркнул, что Германия и Франция будут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

"Для этого как раз ведутся двусторонние переговоры по обещаниям предоставления Украине гарантий безопасности", — сказал канцлер.

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