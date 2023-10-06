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Шольц ответил, почему не дает Taurus Украине: Конституция Германии и риск эскалации войны

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 09:44
Шольц ответил, почему не дает Taurus Украине: Конституция Германии и риск эскалации войны - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Гранаде, цитирует его Politico.

По его словам, решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения". 
"В конце концов, когда война длится так долго, эти соображения не могут прекратиться сразу. Правительство всегда должно принимать во внимание, чего требует от нас конституция и каковы наши варианты действий", — сказал Шольц. 
Он отметил, что Германия должна гарантировать, что "не будет эскалации войны". 
"Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера – обеспечить это", — заявил глава немецкого правительства.
Неназванный высокопоставленный немецкий чиновник сказал Politicо, что Шольц "пока" исключает поставку ракет Украине. 
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. 

Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества — около 50 кг. Масса заправленной — 1360 кг, пустой — 1080 кг. Предельная дальность полета — не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – почти €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полтысячи ракет, в Испании — несколько десятков. Имеется несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. 

Может лететь на большие расстояния без GPS, а точность наведения обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, периодически корректируемой в полете по данным радара (сопоставление ландшафта с имеющимися на борту картами местности). На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения.

Ракеты адаптированы под пуск с Tornado, F/A-18, Gripen, планируется под Eurofighter Typhoon, наземных или корабельных пусковых, C-130, Airbus A400M и других.

Читайте также: Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты и стать рядом с Британией и Францией 

Дмитрий Гриниченко
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