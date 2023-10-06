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Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты и стать рядом с Британией и Францией

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 04:47
Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты и стать рядом с Британией и Францией - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

На каждое военное преступление РФ против Украины и ее народа союзники должны реагировать однозначно: вооружать Силы обороны, ведущие освободительную войну против российских оккупантов. Об этом заявил в Х прошлый министр обороны Британии Бен Уоллес, призвав Германию разблокировать, наконец, поставки крылатых ракет для ВСУ.

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Днем 5 октября страна-террорист РФ сбросила авиабомбы на больницу в Бериславе, а затем нанесла ракетный удар по поминкам в селе Гроза Харьковской области, где убила 51 человека. Еще семеро ранены, разбор завалов продолжается. В селе на момент трагедии фактически проживало около 100 человек. Навести удар мог кто-то местный.

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По словам Уоллеса, каждый раз, когда Россия бьет по гражданским и нарушает международное право, нанося удары по гражданской инфраструктуре, "нужно реагировать".

"Мы сделали это с [ПЗРК] Starstreak и [крылатыми ракетами] Storm Shadow. Теперь Германия должна отправить свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", – написал он.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества — около 50 кг. Масса заправленной — 1360 кг, пустой — 1080 кг. Предельная дальность полета — не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – почти €1 млн. На вооружении в ФРГ – не менее полтысячи ракет, в Испании — несколько десятков. Имеется несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

Может лететь на большие расстояния без GPS, а точность наведения обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, периодически корректируемой в полете по данным радара (сопоставление ландшафта с имеющимися на борту картами местности). На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения.

Ракеты адаптированы под пуск с Tornado, F/A-18, Gripen, планируется под Eurofighter Typhoon, наземных или корабельных пусковых, C-130, Airbus A400M и других.

В комментарии к посту пришли пользователи "за мир и переговоры". Один из них заявил, что "ни разу не слышал, чтобы вы или кто-либо еще с Запада говорили о мире".

Уоллес не прошел мимо этой дезинформации, возразил и напомнил рецепт, как прекратить войну: "[На Западе] говорят об этом все время. Мир наступит, если Россия прекратит незаконное вторжение и уйдет из Украины".

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Вот видео о других ракетах, которые Украина просит у США больше года, но президент Джо Байден пока отказывается их предоставить Силам обороны:

Євген Пилипенко
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