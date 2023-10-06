Уоллес: Германия должна дать Украине крылатые ракеты и стать рядом с Британией и Францией
На каждое военное преступление РФ против Украины и ее народа союзники должны реагировать однозначно: вооружать Силы обороны, ведущие освободительную войну против российских оккупантов. Об этом заявил в Х прошлый министр обороны Британии Бен Уоллес, призвав Германию разблокировать, наконец, поставки крылатых ракет для ВСУ.
Днем 5 октября страна-террорист РФ сбросила авиабомбы на больницу в Бериславе, а затем нанесла ракетный удар по поминкам в селе Гроза Харьковской области, где убила 51 человека. Еще семеро ранены, разбор завалов продолжается. В селе на момент трагедии фактически проживало около 100 человек. Навести удар мог кто-то местный.
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По словам Уоллеса, каждый раз, когда Россия бьет по гражданским и нарушает международное право, нанося удары по гражданской инфраструктуре, "нужно реагировать".
"Мы сделали это с [ПЗРК] Starstreak и [крылатыми ракетами] Storm Shadow. Теперь Германия должна отправить свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", – написал он.
Ракеты адаптированы под пуск с Tornado, F/A-18, Gripen, планируется под Eurofighter Typhoon, наземных или корабельных пусковых, C-130, Airbus A400M и других.
В комментарии к посту пришли пользователи "за мир и переговоры". Один из них заявил, что "ни разу не слышал, чтобы вы или кто-либо еще с Запада говорили о мире".
Уоллес не прошел мимо этой дезинформации, возразил и напомнил рецепт, как прекратить войну: "[На Западе] говорят об этом все время. Мир наступит, если Россия прекратит незаконное вторжение и уйдет из Украины".
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Вот видео о других ракетах, которые Украина просит у США больше года, но президент Джо Байден пока отказывается их предоставить Силам обороны:
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" и "немного" освободившем земли контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотальной заминированности территории штурмов, США и Германия отказываются предоставлять ВСУ баллистические ATACMS и крылатые Taurus соответственно.
- Истребители F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и дадут возможность эффективнее работать по оккупированным территориям, также будут нескоро и не в большом количестве.
- 5 октября 2023 года британский премьер заявил, что Украина получит на зиму еще $500 млн финансовой помощи под гарантии Лондона.
- Очередная встреча антипутинской коалиция "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Брюсселе.
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