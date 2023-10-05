Украина получит на зиму еще $500 млн финансовой помощи под гарантии Британии – Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о более $500 млн гуманитарной финансовой помощи Украине на зимний период.

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Как сообщил офис премьер-министра, в выступлении перед участниками саммита Европейского политического сообщества Сунак сказал о новых ассигнованиях на помощь Украине.

По его словам, Великобритания обеспечивает четвертую гарантию по кредиту Всемирного банка в размере $500 млн, который должен обеспечить способность правительства Украины провести жизненно необходимые выплаты в зимний период для трех миллионов домохозяйств.

Другие запланированные транши включают 34 млн фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих жилье и теплую зимнюю одежду, а также 10 млн фунтов на бытовое электроснабжение, которое может пострадать от атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру.

В рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде британский премьер также принимает участие в дискуссиях о росте миграции в Европу и о проблемах, связанных с искусственным интеллектом.

В своем выступлении Сунак сказал, что "когда дело доходит до противостояния угрозе со стороны Путина, противодействия рискам и возможностям искусственного интеллекта или борьбы с нелегальной миграцией, сила заключается в единстве".

Он подчеркнул, что "каждая из этих проблем выходят за рамки национальных границ и требуют творческих общеевропейских решений".

В июне 2023 года Великобритания объявила о трехлетнем пакете финансовой помощи для Украины. В его основу положены кредитные гарантии на сумму $3 млрд для Всемирного банка.

12 июля премьер-министр Великобритании согласился с президентом Владимиром Зеленским в том, что гарантии безопасности Украине не заменят членство в НАТО.

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