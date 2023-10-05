UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получит на зиму еще $500 млн финансовой помощи под гарантии Британии – Сунак

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 23:48
Украина получит на зиму еще $500 млн финансовой помощи под гарантии Британии – Сунак - Фото
Риши Сунак (Фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о более $500 млн гуманитарной финансовой помощи Украине на зимний период.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил офис премьер-министра, в выступлении перед участниками саммита Европейского политического сообщества Сунак сказал о новых ассигнованиях на помощь Украине.

По его словам, Великобритания обеспечивает четвертую гарантию по кредиту Всемирного банка в размере $500 млн, который должен обеспечить способность правительства Украины провести жизненно необходимые выплаты в зимний период для трех миллионов домохозяйств.

Другие запланированные транши включают 34 млн фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих жилье и теплую зимнюю одежду, а также 10 млн фунтов на бытовое электроснабжение, которое может пострадать от атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру. 

В рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде британский премьер также принимает участие в дискуссиях о росте миграции в Европу и о проблемах, связанных с искусственным интеллектом. 

В своем выступлении Сунак сказал, что "когда дело доходит до противостояния угрозе со стороны Путина, противодействия рискам и возможностям искусственного интеллекта или борьбы с нелегальной миграцией, сила заключается в единстве".

Он подчеркнул, что "каждая из этих проблем выходят за рамки национальных границ и требуют творческих общеевропейских решений".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВеликобританияВсемирный банкфинансовая помощьриши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 