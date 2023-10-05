Україна отримає на зиму ще $500 млн фінансової допомоги під гарантії Британії – Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про понад $500 млн гуманітарної фінансової допомоги Україні на зимовий період.

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Як повідомив офіс прем'єр-міністра, у виступі перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти Сунак сказав про нові асигнування на допомогу Україні.

За його словами, Велика Британія забезпечує четверту гарантію кредиту Світового банку у розмірі $500 млн, який має забезпечити здатність уряду України провести життєво необхідні виплати в зимовий період для трьох мільйонів домогосподарств.

Інші заплановані транші включають 34 млн фунтів стерлінгів для ООН і благодійних організацій, що надають житло і теплий зимовий одяг, а також 10 млн фунтів на побутове електропостачання, яке може постраждати від атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру.

У рамках саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді британський прем'єр також бере участь у дискусіях щодо зростання міграції до Європи та проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом.

У своєму виступі Сунак сказав, що "коли справа доходить до протистояння загрозі з боку Путіна, протидії ризикам та можливостям штучного інтелекту чи боротьби з нелегальною міграцією, сила полягає у єдності".

Він наголосив, що "кожна з цих проблем виходять за межі національних кордонів і потребують творчих загальноєвропейських рішень".

У червні 2023 року Велика Британія оголосила про трирічний пакет фінансової допомоги для України. В його основу покладено кредитні гарантії на суму $3 млрд для Світового банку.

12 липня прем'єр-міністр Великої Британії погодився з президентом Володимиром Зеленським у тому, що гарантії безпеки Україні не замінять членство в НАТО.

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