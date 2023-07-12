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Британія: Гарантії безпеки Україні від союзників не замінюють членство в НАТО

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 14:22
Британія: Гарантії безпеки Україні від союзників не замінюють членство в НАТО - Фото
Рiшi Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився із президентом Володимиром Зеленським у тому, що гарантії безпеки Україні не замінять членство в НАТО. Про це повідомили в офісі британського прем'єра.

Під час зустрічі на полях саміту НАТО Сунак вшанував мужність українських воїнів на передовій — вони обговорили наростальний прогрес наступу Збройних Сил України.

Сунак схвалив факт зняття вимоги плану дій щодо членства в НАТО для України, що, за його словами, полегшує шлях до повноправного вступу до Альянсу.

Зеленський та Сунак погодилися з важливістю гарантій безпеки, які будуть оголошені лідерами країн G7.

"Обидва погодилися, що ці домовленості не замінять членство в НАТО, і висловили сподівання, що якнайшвидше закріплять нову безпекову структуру", — йдеться в повідомленні.

  • Україна неодноразово говорила, що хоче отримати у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
  • Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.
  • 11 липня 2023 року опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.

Читайте хроніку: Саміт НАТО. Які союзники та які гарантії дають Україні, Зеленський та Байден

Дмитро Гриниченко
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