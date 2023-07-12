Британия: Гарантии безопасности Украине от союзников не заменяют членство в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился с президентом Владимиром Зеленским в том, что гарантии безопасности Украине не заменят членство в НАТО. Об этом сообщили в офисе британского премьера.

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Во время встречи на полях саммита НАТО Сунак почтил мужество украинских воинов на передовой — они обсудили нарастающий прогресс наступления Вооруженных Сил Украины.

Сунак приветствовал факт снятия требования плана действий для членства в НАТО для Украины, что, по его словам, облегчает путь к полноправному вступлению в Альянс.

Зеленский и Сунак согласились с важностью гарантий безопасности, которые будут объявлены лидерами стран G7.

"Оба согласились, что эти договоренности не заменят членство в НАТО, и выразили надежду на то, что как можно скорее закрепят новую структуру безопасности", — сказано в сообщении.

Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.

11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

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