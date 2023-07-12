UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия: Гарантии безопасности Украине от союзников не заменяют членство в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 14:22
Британия: Гарантии безопасности Украине от союзников не заменяют членство в НАТО - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился с президентом Владимиром Зеленским в том, что гарантии безопасности Украине не заменят членство в НАТО. Об этом сообщили в офисе британского премьера.

Во время встречи на полях саммита НАТО Сунак почтил мужество украинских воинов на передовой — они обсудили нарастающий прогресс наступления Вооруженных Сил Украины. 

Сунак приветствовал факт снятия требования плана действий для членства в НАТО для Украины, что, по его словам, облегчает путь к полноправному вступлению в Альянс. 

Зеленский и Сунак согласились с важностью гарантий безопасности, которые будут объявлены лидерами стран G7. 

"Оба согласились, что эти договоренности не заменят членство в НАТО, и выразили надежду на то, что как можно скорее закрепят новую структуру безопасности", — сказано в сообщении.

  • Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
  • 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

Читайте хронику: Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине, Зеленский и Байден

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийВеликобританиявойнанатогарантии безопасностивоенная помощьриши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 