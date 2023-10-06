Воллес: Німеччина має дати Україні крилаті ракети й стати поруч з Британією та Францією
На кожен воєнний злочин РФ проти України та її народу союзники мають реагувати однозначно: озброювати Сили оборони, які ведуть визвольну війну проти російських окупантів. Про це заявив у Х колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, та закликав Німеччину розблокувати нарешті постачання крилатих ракет для ЗСУ.
Вдень 5 жовтня країна-терорист РФ скинула авіабомби на лікарню в Бериславі, а потім завдала ракетного удару по поминках у селі Гроза Харківської області, де вбила 51 людину. Ще семеро поранені, розбір завалів продовжується. У селі на момент трагедії фактично проживало близько 100 людей. Навести удар міг хтось місцевий.
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За словами Воллеса, щоразу, коли Росія б'є по цивільних і порушує міжнародне право, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, "треба реагувати".
"Ми зробили це з [ПЗРК] Starstreak і [крилатими ракетами] Storm Shadow. Тепер Німеччина має відправити свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції", – написав він.
Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших.
У коментарі до посту прийшли користувачі "за мир та переговори". Один із них заявив, що "жодного разу не чув, щоб ви чи хтось із Заходу говорили про мир".
Воллес не пройшов повз цю дезінформацію, заперечив і нагадав рецепт, як припинити війну: "[На Заході] говорять про це весь час. Мир настане, якщо Росія припинить незаконне вторгнення і піде з України".
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Ось відео про інші ракети, які Україна просить США понад рік, але президент Джо Байден поки відмовляється надати їх Силам оборони:
- На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS і крилаті Taurus відповідно.
- Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, також будуть нескоро і не у великій кількості.
- 5 жовтня 2023 року британський прем'єр заявив, що Україна отримає на зиму ще $500 млн фінансової допомоги під гарантії Лондона.
- Чергова зустріч антипутинської коаліції "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Брюсселі.
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