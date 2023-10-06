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Воллес: Німеччина має дати Україні крилаті ракети й стати поруч з Британією та Францією

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 04:47
Воллес: Німеччина має дати Україні крилаті ракети й стати поруч з Британією та Францією - Фото
Бен Воллес (фото - ЕРА)

На кожен воєнний злочин РФ проти України та її народу союзники мають реагувати однозначно: озброювати Сили оборони, які ведуть визвольну війну проти російських окупантів. Про це заявив у Х колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, та закликав Німеччину розблокувати нарешті постачання крилатих ракет для ЗСУ.

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Вдень 5 жовтня країна-терорист РФ скинула авіабомби на лікарню в Бериславі, а потім завдала ракетного удару по поминках у селі Гроза Харківської області, де вбила 51 людину. Ще семеро поранені, розбір завалів продовжується. У селі на момент трагедії фактично проживало близько 100 людей. Навести удар міг хтось місцевий.

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За словами Воллеса, щоразу, коли Росія б'є по цивільних і порушує міжнародне право, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, "треба реагувати".

"Ми зробили це з [ПЗРК] Starstreak і [крилатими ракетами] Storm Shadow. Тепер Німеччина має відправити свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції", – написав він.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожній – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, у тому числі полегшена KEPD-150.

Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з картами місцевості на борту). На підльоті до цілі, за даними інерційної системи, включається інфрачервона головка самонаведення.

Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших.

У коментарі до посту прийшли користувачі "за мир та переговори". Один із них заявив, що "жодного разу не чув, щоб ви чи хтось із Заходу говорили про мир".

Воллес не пройшов повз цю дезінформацію, заперечив і нагадав рецепт, як припинити війну: "[На Заході] говорять про це весь час. Мир настане, якщо Росія припинить незаконне вторгнення і піде з України".

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Ось відео про інші ракети, які Україна просить США понад рік, але президент Джо Байден поки відмовляється надати їх Силам оборони:

Євген Пилипенко
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