Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по продуктовому магазину у селі Гроза на Харківщині. За даними глави держави, наразі відомо про 51 загиблого.

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"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих", – написав він.

Зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик шести років, додали у Харківській ОВА.

Постраждалим надається допомога. На місці рятувальники розбирають завали.

В адміністрації уточнили, що від ракетного удару по селу знищені кафе та магазин. Крім 48 загиблих відомо про те, що поранені шестеро людей, зокрема дитина.

ДОПОВНЕНО о 16:00. В Офісі генпрокурора заявили про 49 загиблих та сімох поранених.

ДОПОВНЕНО о 17:03. Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону заявив, що в селі в момент ракетної атаки у знищеному кафе проходили поминки за померлим односельцем. З-під завалів дістали 57 людей, з яких 50 загиблі, а 7 — поранені. Рятувальники вважають, що всього на місці влучання було трохи більше ніж 60 людей.



На місці також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Є ймовірність, того що її навів місцевий. Село Гроза дуже маленьке, його населення трохи більше 300 людей.

Після полудня окупанти також завдали п'ять авіаударів у районі Берислава. Щонайменше одна керована бомба влучила у міську лікарню: там знищено четвертий поверх, ще один – частково.

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