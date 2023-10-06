Шольц відповів, чому не дає Taurus Україні: Конституція Німеччини та ризик ескалації війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни". Про це він повідомив на пресконференції у Гранаді, цитує його Politico.

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За його словами, рішення може бути ухвалене лише після "ретельного розгляду".

"Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися одразу. Уряд завжди має брати до уваги, чого вимагає від нас конституція та які наші варіанти дій", — сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина має гарантувати, що "не буде ескалації війни".

"Німеччина не стане частиною конфлікту. Моє завдання як канцлера – забезпечити це", — заявив глава німецького уряду.

Неназваний високопоставлений німецький чиновник сказав Politicо, що Шольц "поки що" виключає постачання ракет Україні.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника.



Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.







Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших. . Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника.Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з картами місцевості, що є на борту). На підльоті до цiлi, за даними інерційної системи, включається інфрачервона головка самонаведення.Ракети адаптовані під пуск із Tornado, F/A-18, Gripen, планується під Eurofighter Typhoon, наземних або корабельних пускових, C-130, Airbus A400M та інших.

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