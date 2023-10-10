Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пріоритетом партнерів є захист критичної інфраструктури України та майбутні гарантії безпеки. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, цитує його Укрінформ.

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За його словами, зараз йдеться про захист критичної та енергетичної інфраструктури України.

Він зазначив, що саме тому оголосив плани передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

Також Шольц наголосив, що Німеччина та Франція підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі.

"Для цього якраз ведуться двосторонні переговори щодо обіцянок надання Україні гарантій безпеки", – сказав канцлер.

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