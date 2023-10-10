Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пріоритетом партнерів є захист критичної інфраструктури України та майбутні гарантії безпеки. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, цитує його Укрінформ.
За його словами, зараз йдеться про захист критичної та енергетичної інфраструктури України.
Він зазначив, що саме тому оголосив плани передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.
Також Шольц наголосив, що Німеччина та Франція підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі.
"Для цього якраз ведуться двосторонні переговори щодо обіцянок надання Україні гарантій безпеки", – сказав канцлер.
- На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS і крилаті Taurus відповідно.
- Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, також будуть нескоро і не у великій кількості.
- Чергова зустріч антипутінської коаліції "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Брюсселі.
Читайте також: Шольц відповів, чому не дає Taurus Україні: Конституція Німеччини та ризик ескалації війни
Коментарі