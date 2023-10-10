Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot і IRIS-T

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T, повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.

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У Берліні зазначили, що для захисту критичної інфраструктури України Німеччина готує додаткові Patriot, IRIS -T SLM і SLS (модифікації малої дальності. – Ред.) на суму близько 1 млрд євро. Також до пакету увійдуть три зенітні установки Gepard.

У відомстві повідомили, що у найближчі кілька тижнів до України також надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих машин і майже 20 медеваків.

5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Також видання Bloomberg писало, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту. Йдеться про ще одну систему IRIS-T і "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard.

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