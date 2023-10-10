Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot і IRIS-T
10.10.2023, 20:16
Системи ПРО Patriot (Фото: НАТО)
Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T, повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
У Берліні зазначили, що для захисту критичної інфраструктури України Німеччина готує додаткові Patriot, IRIS -T SLM і SLS (модифікації малої дальності. – Ред.) на суму близько 1 млрд євро. Також до пакету увійдуть три зенітні установки Gepard.
У відомстві повідомили, що у найближчі кілька тижнів до України також надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих машин і майже 20 медеваків.
- 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
- Також видання Bloomberg писало, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту. Йдеться про ще одну систему IRIS-T і "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard.
Читайте також: Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки 10.10.2023Німеччина передасть Україні IRIS-T та партію Gepard для захисту зернових маршрутів – Bloomberg 04.10.2023Німеччина веде переговори з партнерами щодо передання Україні IRIS-T — топдепутат Бундестагу 15.09.2023
Останні новини
Коментарі