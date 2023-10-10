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Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot і IRIS-T

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 20:16
Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot і IRIS-T - Фото
Системи ПРО Patriot (Фото: НАТО)

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T, повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.

У Берліні зазначили, що для захисту критичної інфраструктури України Німеччина готує додаткові Patriot, IRIS -T SLM і SLS (модифікації малої дальності. – Ред.) на суму близько 1 млрд євро. Також до пакету увійдуть три зенітні установки Gepard.

У відомстві повідомили, що у найближчі кілька тижнів до України також надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих машин і майже 20 медеваків.

  • 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • Також видання Bloomberg писало, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО, щоб допомогти захистити маршрути зернового експорту. Йдеться про ще одну систему IRIS-T і "понад дюжину" (12) зенітних установок Gepard.

Читайте також: Шольц: Пріоритети щодо України — ППО та захист енергетики, а також гарантії безпеки

Оксана Житнюк
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