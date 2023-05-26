Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав у Twitter фото на тлі пускових установок протиповітряної оборони малого і середнього радіуса дії IRIS-T, які Німеччина зобов'язалась передати Україні.
У Німеччини Макеєв сфотографувався на тлі зенітно-ракетних комплексів IRIS-T від виробника зброї Diehl Defence.
Він зазначив, що сьогодні, 26 травня, в місті Юберлінген на Боденському озері були підписані подальші контракти на пускові установки та ракети IRIS-T двох модифікацій – SLM і SLS. Комплекси "незабаром" з’являться в Україні, наголосив посол.
На сайті німецького уряду йдеться, що Берлін готується передати Україні чотири IRIS-T SLM середньої дальності (до 40 км) і ракети до них. Наразі Україна має на озброєнні дві таких системи. Також Берлін відправить в Україну 12 IRIS-T SLS (малої дальності, 12 км) і ракети до них. Установок в такій модифікації Україна від Німеччини ще не отримувала.
- 14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро.
- 23 травня уряд Німеччини повідомив про передання Україні радіолокаційної станції повітряного спостереження, розвідувальних дронів, засобів для розмінування та мостоукладачів.
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