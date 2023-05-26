Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав у Twitter фото на тлі пускових установок протиповітряної оборони малого і середнього радіуса дії IRIS-T, які Німеччина зобов'язалась передати Україні.

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У Німеччини Макеєв сфотографувався на тлі зенітно-ракетних комплексів IRIS-T від виробника зброї Diehl Defence.

Він зазначив, що сьогодні, 26 травня, в місті Юберлінген на Боденському озері були підписані подальші контракти на пускові установки та ракети IRIS-T двох модифікацій – SLM і SLS. Комплекси "незабаром" з’являться в Україні, наголосив посол.

На сайті німецького уряду йдеться, що Берлін готується передати Україні чотири IRIS-T SLM середньої дальності (до 40 км) і ракети до них. Наразі Україна має на озброєнні дві таких системи. Також Берлін відправить в Україну 12 IRIS-T SLS (малої дальності, 12 км) і ракети до них. Установок в такій модифікації Україна від Німеччини ще не отримувала.

14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро.

23 травня уряд Німеччини повідомив про передання Україні радіолокаційної станції повітряного спостереження, розвідувальних дронів, засобів для розмінування та мостоукладачів.

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