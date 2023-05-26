RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 18:38
Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти - Фото
ЗРК IRIS-T SLM (ілюстративне фото — Генштаб ЗСУ)

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав у Twitter фото на тлі пускових установок протиповітряної оборони малого і середнього радіуса дії IRIS-T, які Німеччина зобов'язалась передати Україні.


У Німеччини Макеєв сфотографувався на тлі зенітно-ракетних комплексів IRIS-T від виробника зброї Diehl Defence.

Він зазначив, що сьогодні, 26 травня, в місті Юберлінген на Боденському озері були підписані подальші контракти на пускові установки та ракети IRIS-T двох модифікацій – SLM і SLS. Комплекси "незабаром" з’являться в Україні, наголосив посол.

На сайті німецького уряду йдеться, що Берлін готується передати Україні чотири IRIS-T SLM середньої дальності (до 40 км) і ракети до них. Наразі Україна має на озброєнні дві таких системи. Також Берлін відправить в Україну 12 IRIS-T SLS (малої дальності, 12 км) і ракети до них. Установок в такій модифікації Україна від Німеччини ще не отримувала.

Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти

Посол в Німеччині показав фото на тлі IRIS-T SLM та SLS для України: підписано контракти
  • 14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро. 
  • 23 травня уряд Німеччини повідомив про передання Україні радіолокаційної станції повітряного спостереження, розвідувальних дронів, засобів для розмінування та мостоукладачів. 

Дивіться також: Понад сотня "Леопардів". У Кулеби показали танки, які отримає Україна – відео, фото

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Німеччинавійськова допомогаппоIRIS-Tолексій макеєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 