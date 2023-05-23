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Німеччина готується відправити до України системи ППО IRIS-T двох модифікацій

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 20:48
Німеччина готується відправити до України системи ППО IRIS-T двох модифікацій - Фото
IRIS-T (Фото - Генштаб ЗСУ)

Німеччина готується передати Україні пускові установки протиповітряної оборони малого і середнього радіуса дії, танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder, боєприпаси до них та інше озброєння і техніку. Оновлений перелік військової допомоги опубліковано на сайті німецького уряду.

У списку військової допомоги, яку Берлін готує для передання ЗСУ, зазначено такі оновлення:

→ чотири системи IRIS-T SLM (середньої дальності, 40 км) і ракети до них;
→ 12 установок Iris-T SLS (малої дальності, 12 км) і ракети до них зі складу Бундесвера;
→ п’ять радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D;
→ 15 зенітних самохідних установок GEPARD;
→ 110 основних бойових танків LEOPARD 1 (проєкт фінансується спільно з Данією) і боєприпаси;
→ 20 бойових машин піхоти MARDER і боєприпаси;
→ 20 000 снарядів калібру 155 мм;
→ 11 американських танкових транспортерів M1070 Oshkosh;
→ 40 наземних РЛС.

Також у списку військової допомоги, яку планує надати Німеччина, вказані розвіддрони, зокрема VECTOR, надводні безпілотники, кулемети, гранатомети, машини швидкої допомоги та інше.

Коли саме Україна отримає зазначену допомогу, уряд Німеччини традиційно не анонсує.

  • 14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро. 
  • Сьогодні уряд Німеччини повідомив про передання Україні радіолокаційної станції повітряного спостереження, розвідувальних дронів, засобів для розмінування та мостоукладачів. 

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Оксана Житнюк
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