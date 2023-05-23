Германия готовится отправить в Украину системы ПВО IRIS-T двух модификаций

Германия готовится передать Украине пусковые установки противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, танки Leopard 1, боевые машины пехоты Marder, боеприпасы к ним и другое вооружение и технику. Обновленный перечень военной помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

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В списке военной помощи, которую Берлин готовит для передачи ВСУ, указаны следующие обновления:



→ четыре системы IRIS-T SLM (средней дальности, 40 км) и ракеты к ним;

→ 12 установок Iris-T SLS (малой дальности, 12 км) и ракеты к ним со склада Бундесвера;

→ пять радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D;

→ 15 зенитных самоходных установок GEPARD;

→ 110 основных боевых танков LEOPARD 1 (проект финансируется совместно с Данией) и боеприпасы;

→ 20 боевых машин пехоты MARDER и боеприпасы;

→ 20 000 снарядов калибра 155 мм;

→ 11 американских танковых транспортеров M1070 Oshkosh;

→ 40 наземных РЛС.



Также в списке военной помощи, которую планирует оказать Германия, указаны разведдроны, в том числе VECTOR, надводные беспилотники, пулеметы, гранатометы, машины скорой помощи и прочее.

Когда именно Украина получит эту помощь, правительство Германии традиционно не анонсирует.

14 мая Шольц официально объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро.

Сегодня правительство Германии сообщило о передаче Украине радиолокационной станции воздушного наблюдения, разведывательных дронов, средств для разминирования и мостоукладчиков.

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