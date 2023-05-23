Новая военная помощь от Германии: переданы мостовые системы, разведдроны, радар ПВО
Германия передала Украине очередную военную помощь, в частности радиолокационную станцию воздушного наблюдения, разведывательные дроны, средства для разминирования и мостоукладчики. Обновленный перечень оказанной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.
В списке уже предоставленной Берлином военной помощи есть следующие обновления:
→ одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
→ две мостоукладочные машины Biber;
→ три мобильных и защищенных устройства разминирования;
→ 54 разведывательных дрона VECTOR;
→ восемь антидроновых систем;
→ шесть машин для пограничников;
→ один частотный глушитель;
→ два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
→ пять тягачей с полуприцепами;
→ восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
→ восемь грузовиков Zetros.
- 14 мая Шольц официально объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро. По данным СМИ, в него войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок IRIS-T и сотни управляемых ракет к ним.
Читайте также: Шольца просят вооружить авиацию Украины "Таурусами": характеристики крылатой ракеты
Комментарии