Новая военная помощь от Германии: переданы мостовые системы, разведдроны, радар ПВО

Германия передала Украине очередную военную помощь, в частности радиолокационную станцию воздушного наблюдения, разведывательные дроны, средства для разминирования и мостоукладчики. Обновленный перечень оказанной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

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В списке уже предоставленной Берлином военной помощи есть следующие обновления:

→ одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;

→ две мостоукладочные машины Biber;

→ три мобильных и защищенных устройства разминирования;

→ 54 разведывательных дрона VECTOR;

→ восемь антидроновых систем;

→ шесть машин для пограничников;

→ один частотный глушитель;

→ два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;

→ пять тягачей с полуприцепами;

→ восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;

→ восемь грузовиков Zetros.

14 мая Шольц официально объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро. По данным СМИ, в него войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок IRIS-T и сотни управляемых ракет к ним.

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