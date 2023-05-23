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Новая военная помощь от Германии: переданы мостовые системы, разведдроны, радар ПВО

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 20:00
Новая военная помощь от Германии: переданы мостовые системы, разведдроны, радар ПВО - Фото
Biber (фото — Bundeswehr, Marco Dorow)

Германия передала Украине очередную военную помощь, в частности радиолокационную станцию воздушного наблюдения, разведывательные дроны, средства для разминирования и мостоукладчики. Обновленный перечень оказанной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

В списке уже предоставленной Берлином военной помощи есть следующие обновления:

→ одна радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;
→ две мостоукладочные машины Biber;
→ три мобильных и защищенных устройства разминирования;
→ 54 разведывательных дрона VECTOR;
→ восемь антидроновых систем;
→ шесть машин для пограничников;
→ один частотный глушитель;
→ два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
→ пять тягачей с полуприцепами;
→ восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
→ восемь грузовиков Zetros.

  • 14 мая Шольц официально объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро. По данным СМИ, в него войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок IRIS-T и сотни управляемых ракет к ним.

Читайте также: Шольца просят вооружить авиацию Украины "Таурусами": характеристики крылатой ракеты

Оксана Житнюк
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Германиявоенная помощь
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