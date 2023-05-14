Шольц официально объявил о рекордном пакете военной помощи Украине на 2,7 млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 мая, официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,7 млрд евро. Об этом он сказал на совместном брифинге во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

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"Я повторял часто и повторю сегодня: мы будем поддерживать вас столько, сколько это вам будет нужно", – сказал Шольц.

Он заявил, что Германия с начала полномасштабной войны предоставила Украине помощь на общую сумму 17 млрд евро.

В эту сумму входит, в частности, современное вооружение, такое как танки Leopard 2A6, боевые машины Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot, гаубицы и т.д.

"Мы не сбавляем оборот. Как только мы приняли решение о новом пакете на 2,7 млрд евро. Вооруженные Силы Украины получат от нас "Леопарды", бронетранспортеры, системы IRIS-T", – сказал Шольц.

Он добавил, что ни одна страна мира не имеет права нападать на другую, поэтому виновники преступления агрессии против Украины должны за это ответить.

По информации Spiegel, в крупнейший пакет военной помощи войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок системы противовоздушной обороны IRIS-T и сотни управляемых ракет к ним.

Кроме того, Германия передаст 100 бронемашин для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки.

Зеленский во время своего выступления поблагодарил Шольца и пошутил, что по объему помощи Германия – на втором месте после США, а Украина попытается вывести ее на первое.

23 апреля Испания отправила в Украину первую партию Leopard 2.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

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