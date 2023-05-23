Нова військова допомога від Німеччини: передано мостові системи, розвіддрони, радар ППО

Німеччина передала Україні чергову військову допомогу, зокрема, радіолокаційну станцію повітряного спостереження, розвідувальні дрони, засоби для розмінування та мостоукладачі. Оновлений перелік наданої Україні допомоги опубліковано на сайті німецького уряду.

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У списку вже наданої Берліном військової допомоги є такі оновлення:

→ одна радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;

→ дві мостоукладальні машини Biber;

→ три мобільні та захищені пристрої розмінування;

→ 54 розвідувальні дрони VECTOR;

→ вісім антидронових систем;

→ шість машин для прикордонників;

→ один частотний глушник;

→ дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;

→ п’ять тягачів із напівпричепами;

→ вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;

→ вісім вантажівок Zetros.

14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро. За даними ЗМІ, до нього увійдуть 20 бойових машин піхоти Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, 12 пускових установок IRIS-T та сотні керованих ракет до них.

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