RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нова військова допомога від Німеччини: передано мостові системи, розвіддрони, радар ППО

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 20:00
Нова військова допомога від Німеччини: передано мостові системи, розвіддрони, радар ППО - Фото
Biber (фото — Bundeswehr, Marco Dorow)

Німеччина передала Україні чергову військову допомогу, зокрема, радіолокаційну станцію повітряного спостереження, розвідувальні дрони, засоби для розмінування та мостоукладачі. Оновлений перелік наданої Україні допомоги опубліковано на сайті німецького уряду.

У списку вже наданої Берліном військової допомоги є такі оновлення:

→ одна радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
→ дві мостоукладальні машини Biber;
→ три мобільні та захищені пристрої розмінування;
→ 54 розвідувальні дрони VECTOR;
→ вісім антидронових систем;
→ шість машин для прикордонників;
→ один частотний глушник;
→ дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;
→ п’ять тягачів із напівпричепами;
→ вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
→ вісім вантажівок Zetros.

  • 14 травня Шольц офіційно оголосив про рекордний пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро. За даними ЗМІ, до нього увійдуть 20 бойових машин піхоти Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, 12 пускових установок IRIS-T та сотні керованих ракет до них.

Читайте також: Шольца просять озброїти авіацію України "Таурусами": характеристики крилатої ракети

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Німеччинавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 