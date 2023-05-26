Посол в Германии показал фото на фоне IRIS-T SLM и SLS для Украины: подписаны контракты

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал в Twitter фото на фоне пусковых установок противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия IRIS-T, которые Германия обязалась передать Украине.

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В Германии Макеев сфотографировался на фоне зенитно-ракетных комплексов IRIS-T от производителя оружия Diehl Defence.

Он отметил, что сегодня, 26 мая, в городе Юберлинген на Боденском озере были подписаны дальнейшие контракты на пусковые установки и ракеты IRIS-T двух модификаций – SLM и SLS. Комплексы "в скором времени" появятся в Украине, отметил посол.

На сайте немецкого правительства сказано, что Берлин готовится передать Украине четыре IRIS-T SLM средней дальности (до 40 км) и ракеты к ним. Сейчас у Украины есть на вооружении две таких системы. Также Берлин отправит в Украину 12 IRIS-T SLS (малой дальности, 12 км) и ракеты к ним. Установки в такой модификации Украина от Германии еще не получала.

14 мая Шольц официально объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро.

23 мая правительство Германии сообщило о передаче Украине радиолокационной станции воздушного наблюдения, разведывательных дронов, средств для разминирования и мостоукладчиков.

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