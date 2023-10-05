Германия работает над дополнительной системой Patriot для Украины – Зеленский

Германия работает над вопросом предоставления Украине еще одной системы Patriot зимой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", – сообщил глава государства.

Также глава украинского государства встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Позже испанское правительство сообщило, что Украина получит шесть дополнительных пусковых установок для систем ЗРК Hawk.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.



По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

9 сентября 2023 года федеральное правительство Германии объявило об очередном пакете помощи для Украины. В нем предусматривается предоставление Украине двух дополнительных пусковых установок для Patriot.

5 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит больше систем ПВО.

Читайте также: Глава Минстратегпрома: Киев и США будут производить ПВО, первые результаты — до конца года

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.