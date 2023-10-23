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На севере Силы обороны усиливают ПВО западным вооружением – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 09:20
Видео: Сергей Наев
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Командующий объединенными силами Сергей Наев сообщил, что в северных областях Украины продолжается подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Их формируют из переданного западными союзниками вооружения.

"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", – заявил он.

По словам Наева, украинские военные работают по воздушным целям оккупантов зенитными пулеметными установками.

Такая установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта, отметил генерал.

Он добавил, что это – "адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны".

  • 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.
  • В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. Воздушные силы ВСУ заявили, что в общей сложности было уничтожено 15 враждебных целей.

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Милана Головань
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