Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу американского зенитно-ракетного комплекса HAWK, с помощью которого украинские бойцы в ночь на 23 октября сбивали "шахеды" россиян.
"Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя", – написал он.
На кадрах видно, как ракеты MIM-23, входящие в состав ЗРК HAWK, подстреливают российскую воздушную цель и сбивают ее.
Ночью Россия в очередной раз атаковала юг, центр и восток Украины ударными дронами и управляемой ракетой Х-59.
Украинские военные уничтожили 13 "шахедов", ракету и один ударный дрон неустановленного типа. 10 беспилотников сбили, в частности, над Одесской и Винницкой областями.
Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали Силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.
- 27 сентября премьер Шмыгаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".
- 30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.
- В начале октября Испания заявила, что передает Украине шесть пусковых установок зенитно-ракетных комплексов HAWK.
Смотрите также: На севере Силы обороны усиливают ПВО западным вооружением – видео
Комментарии