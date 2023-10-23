Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу американского зенитно-ракетного комплекса HAWK, с помощью которого украинские бойцы в ночь на 23 октября сбивали "шахеды" россиян.

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"Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя", – написал он.

На кадрах видно, как ракеты MIM-23, входящие в состав ЗРК HAWK, подстреливают российскую воздушную цель и сбивают ее.

Ночью Россия в очередной раз атаковала юг, центр и восток Украины ударными дронами и управляемой ракетой Х-59.

Украинские военные уничтожили 13 "шахедов", ракету и один ударный дрон неустановленного типа. 10 беспилотников сбили, в частности, над Одесской и Винницкой областями.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали Силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.

СПРАВКА. MIM-23 HAWK (Mobile Interceptor Missile – мобильная ракета-перехватчик) – система класса "земля-воздух" для низких и средних высот, американский всепогодный военный зенитный ракетный комплекс средней дальности действия, производства компании Raytheon . MIM-23 HAWK (Mobile Interceptor Missile – мобильная ракета-перехватчик) – система класса "земля-воздух" для низких и средних высот, американский всепогодный военный зенитный ракетный комплекс средней дальности действия, производства компании Raytheon Technologies . Комплекс имеет в своем составе зенитную батарею, обычно с двумя огневыми подразделениями, имеющими по три пусковых установки каждый. На каждой мобильной пусковой установке размещается по три зенитных ракеты MIM-23. А сами пусковые устройства могут быть как самоходными, так и прицепными.

27 сентября премьер Шмыгаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

В начале октября Испания заявила, что передает Украине шесть пусковых установок зенитно-ракетных комплексов HAWK.

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