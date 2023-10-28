Вчера и ночью ПВО уничтожила по три ракеты над Николаевской и Днепропетровской областями

27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью. Об этом сообщают главы областных военных администраций.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что 27 октября Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 оккупантов.

В результате падения обломков ракет в двух местах загорелась сухая трава – пожары оперативно ликвидировали, пострадавших нет, отметил Ким.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью три российские ракеты, тип не уточняется.

СПРАВКА. Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сот тысяч долларов.



В августе 2022-го россияне потратили такую Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сот тысяч долларов.В августе 2022-го россияне потратили такую на уничтожение общественного туалета на окраине пгт Нововоронцовка в Херсонской области.

Около часа ночи 28 октября в пригородах Днепра и Кривого Рога были слышны взрывы. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в первом городе и написал местный ресурс Первый Криворожский из второго.

собеседник в первом городе и написал местный ресурс Первый Криворожский из второго. Ночью с 26 на 27 октября Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, есть попадание, написал глава ОВА.

Утром 25 октября 2023 года ВСУ якобы поразили ракетами ATACMS позицию российской ПВО с тремя зенитными ракетными системами С-400 в Луганской области.

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