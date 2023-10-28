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Вчера и ночью ПВО уничтожила по три ракеты над Николаевской и Днепропетровской областями

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 08:10
Вчера и ночью ПВО уничтожила по три ракеты над Николаевской и Днепропетровской областями - Фото
Ракета Х-59 (Фото: Allocer)

27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью. Об этом сообщают главы областных военных администраций.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что 27 октября Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 оккупантов.

В результате падения обломков ракет в двух местах загорелась сухая трава – пожары оперативно ликвидировали, пострадавших нет, отметил Ким.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью три российские ракеты, тип не уточняется.

СПРАВКА. Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сот тысяч долларов.

В августе 2022-го россияне потратили такую на уничтожение общественного туалета на окраине пгт Нововоронцовка в Херсонской области.

Читайте также: Потери России. Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 45 единиц бронетехники

Артём Джерипа
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НиколаевднепрракетаХ-59

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