Росіяни пишуть – дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом

Учора, 25 жовтня, Україна нібито вразила ракетами ATACMS позицію російської протиповітряної оборони із трьома зенітними ракетними системами С-400 на тимчасово окупованій території Луганської області. Це випливає із повідомлення одного з російських пропагандистських Telegram-каналів ВЧК-ОГПУ, який посилається на неназване джерело.

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У Міноборони РФ вчора заявили про нібито "перехоплення" двох ракет ATACMS.

Джерело пропагандистського каналу прокоментувало: "Все саме так. Дві ракети ATACMS були знищені внаслідок прямого влучання по позиції групи ППО Збройних сил Росії в Луганській області і ціною трьох установок С-400, які там знаходяться".

ВЧК-ОГПУ – створений у 2018 році російський анонімний Telegram-канал з 835 000 передплатників, часто публікує нібито "інсайди" про силовиків/спецслужб/політиків/події в РФ та на окупованій частині України. Частина їх підтверджуються, інші перевірити неможливо.

У місцевих чатах учора теж писали, що в районі, де був удар, нібито стояли системи ППО окупантів, проте цю інформацію перевірити неможливо.

Командування ЗСУ не повідомляло ні про атаку, ні про її результат.

Окупанти публікували фотографії із розгінними блоками ATACMS. За їхньою інформацією, ракети нібито впали рано-вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фотографії двигуна від ATACMS, які публікують росіяни, не означають, що їм вдалося збити ракету. Але теоретично РФ може збивати ATACMS – це може бути ЗРК С-300В1.

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