Росіяни пишуть – дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом
Учора, 25 жовтня, Україна нібито вразила ракетами ATACMS позицію російської протиповітряної оборони із трьома зенітними ракетними системами С-400 на тимчасово окупованій території Луганської області. Це випливає із повідомлення одного з російських пропагандистських Telegram-каналів ВЧК-ОГПУ, який посилається на неназване джерело.
У Міноборони РФ вчора заявили про нібито "перехоплення" двох ракет ATACMS.
Джерело пропагандистського каналу прокоментувало: "Все саме так. Дві ракети ATACMS були знищені внаслідок прямого влучання по позиції групи ППО Збройних сил Росії в Луганській області і ціною трьох установок С-400, які там знаходяться".
У місцевих чатах учора теж писали, що в районі, де був удар, нібито стояли системи ППО окупантів, проте цю інформацію перевірити неможливо.
Командування ЗСУ не повідомляло ні про атаку, ні про її результат.
Окупанти публікували фотографії із розгінними блоками ATACMS. За їхньою інформацією, ракети нібито впали рано-вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фотографії двигуна від ATACMS, які публікують росіяни, не означають, що їм вдалося збити ракету. Але теоретично РФ може збивати ATACMS – це може бути ЗРК С-300В1.
- У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- 18 жовтня з'явилося відео із залповим пуском шести ракет (імовірно) ATACMS у темний час доби. Де, коли це було, по яких об'єктах і з яким результатом – даних немає.
- Поки що Україні дали всього близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км.
- За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".
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