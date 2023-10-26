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У Шойгу вигадали "перехоплення" ATACMS. ЗСУ: Фото двигуна від ракети не означає, що її збили

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 10:13
У Шойгу вигадали
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фотографії двигуна від ATACMS, які публікують росіяни, не означають, що їм вдалося збити ракету. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, коли росіяни говорять про те, що нібито "збивають" ATACMS, то потрібні докази.

"Якщо вони сфотографували двигун від ATACMS, який після удару було знайдено, це не означає, що вони його збили", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що балістичні ракети можна збити — це було доведено системами протиповітряної оборони Patriot, але потрібні підтвердження.

Раніше в Міноборони РФ заявили про нібито "перехоплення" двох ракет ATACMS.

Окупанти опублікували фотографії з розгінними блоками ATACMS, які Україна нещодавно отримала від США, ймовірно, у невеликому обсязі. За їхньою інформацією, що підтверджується OSINT-ресурсами та повідомленнями в місцевих чатах про вибухи, ракети впали рано-вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Дмитро Гриниченко
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