У Шойгу вигадали "перехоплення" ATACMS. ЗСУ: Фото двигуна від ракети не означає, що її збили
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фотографії двигуна від ATACMS, які публікують росіяни, не означають, що їм вдалося збити ракету. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
"Якщо вони сфотографували двигун від ATACMS, який після удару було знайдено, це не означає, що вони його збили", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що балістичні ракети можна збити — це було доведено системами протиповітряної оборони Patriot, але потрібні підтвердження.
Раніше в Міноборони РФ заявили про нібито "перехоплення" двох ракет ATACMS.
Окупанти опублікували фотографії з розгінними блоками ATACMS, які Україна нещодавно отримала від США, ймовірно, у невеликому обсязі. За їхньою інформацією, що підтверджується OSINT-ресурсами та повідомленнями в місцевих чатах про вибухи, ракети впали рано-вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.
- У ніч на 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- Вдень 18 жовтня з'явилося відео із залповим пуском шести ракет (імовірно) ATACMS у темний час доби. Де, коли це було, по яких об'єктах і з яким результатом, даних немає.
- Поки що Україні дали лише близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS із унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM — до 500 км.
- За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".
- ЗСУ допускають, що РФ може збивати ATACMS — це можуть бути ЗРК С-300В1.
- Союзники категорично забороняють Україні бити по території РФ їхньою зброєю, в тому числі ATACMS.
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