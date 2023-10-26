У Шойгу выдумали "перехват" ATACMS. ВСУ: Фото двигателя от ракеты не значит, что ее сбили
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что фотографии двигателя от ATACMS, которые публикуют россияне, не значат, что им удалось сбить ракету. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Если они сфотографировали двигатель от ATACMS, который после удара был найден, то это не значит, что они его сбили", — сказал Игнат.
Он отметил, что баллистические ракеты можно сбить — это было доказано системами противовоздушной обороны Patriot, но нужны подтверждения.
Ранее в Минобороны РФ заявили о якобы "перехвате" двух ракет ATACMS.
Оккупанты опубликовали фотографии с разгонными блоками ATACMS, которые Украина недавно получила от США, предположительно, в небольшом объеме. По их информации, которая подтверждается OSINT-ресурсами и сообщениями в местных чатах о взрывах, ракеты упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- Днем 18 октября появилось видео с залповым пуском шести ракет (предположительно) ATACMS в темное время суток. Где, когда это было, по каким объектам и с каким результатом — данных нет.
- Пока Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM — до 500 км.
- По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
- ВСУ допускают, что РФ может сбивать ATACMS — это могут быть ЗРК С-300В1.
- Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.
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