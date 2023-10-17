Не 300 км. Белый дом подтвердил, что ATACMS уже в Украине, дальность – до 165 км

Белый дом официально подтвердил доставку американских ATACMS в Украину, речь идет о модификации ракет с дальностью стрельбы до 165 км. Об этом сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в ответ на вопрос журналиста РАР.

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"США недавно предоставили Украине тип ATACMS, способный работать на дальности до 165 км... Мы считаем, что это обеспечит значительный прирост боевых возможностей Украины без риска для нашей военной готовности", – сказала Уотсон.

По данным Associated Press, Украина получила от США до 12 ракет.

СПРАВКА. Для запуска ракет ATACMS предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы до 300 км. Ранее Украина получала к HIMARS



Озвученную Белым домом дальность имеет модификация MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Для запуска ракет ATACMS предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбыРанее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км Озвученную Белым домом дальность имеет модификация MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74.

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Главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применение ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.

Сегодня ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.

Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.

В вечернем видеообращении Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".

В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.

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