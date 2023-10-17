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Не 300 км. Белый дом подтвердил, что ATACMS уже в Украине, дальность – до 165 км

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17.10.2023, 23:13
Не 300 км. Белый дом подтвердил, что ATACMS уже в Украине, дальность – до 165 км - Фото
Пуск ракеты ATACMS (фото — John Hamilton, US Army)

Белый дом официально подтвердил доставку американских ATACMS в Украину, речь идет о модификации ракет с дальностью стрельбы до 165 км. Об этом сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в ответ на вопрос журналиста РАР.

"США недавно предоставили Украине тип ATACMS, способный работать на дальности до 165 км... Мы считаем, что это обеспечит значительный прирост боевых возможностей Украины без риска для нашей военной готовности", – сказала Уотсон.

По данным Associated Press, Украина получила от США до 12 ракет.

СПРАВКА. Для запуска ракет ATACMS предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы до 300 км. Ранее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км.

Озвученную Белым домом дальность имеет модификация MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74.

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Главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применение ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.

  • Сегодня ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
  • Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
  • В вечернем видеообращении Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
  • В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.

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Оксана Житнюк
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