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За последние несколько дней США передали Украине до 12 ракет ATACMS – АР

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 21:56
За последние несколько дней США передали Украине до 12 ракет ATACMS – АР - Фото
Пуск ATACMS (фото — USAASC, Tara Hutcheson)

На данный момент США передали Украине "менее дюжины" (до 12) дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Ранее СМИ писали о "небольшой партии" переданных ATACMS, но не конкретизировали.

По словам официальных лиц США, "за последние несколько дней в Украину попало менее дюжины ракет".

Журналисты отметили, что поставка ATACMS "была окутана тайной", и ожидалось, что первое публичное признание произойдет, когда ракеты будут использованы на поле боя. Почти во всех остальных случаях США публично объявляли о своих решениях еще до отправки оружия за границу.

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Главком ВСУ Валерий Залужный уже показал видео применения ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.

  • Сегодня ССО сообщили, что ночью во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
  • Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
  • В вечернем видеообращении Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
  • В Воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это будет маловероятно.

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Оксана Житнюк
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