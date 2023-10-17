RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

За останні кілька днів США передали Україні до 12 ракет ATACMS – АР

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 21:56
За останні кілька днів США передали Україні до 12 ракет ATACMS – АР - Фото

Наразі США передали Україні "менше дюжини" (до 12) далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Раніше ЗМІ писали про "невелику партію" переданих ATACMS, але не конкретизували.

За словами офіційних осіб США, "за останні кілька днів до України потрапило менше дюжини ракет".

Журналісти зазначили, що постачання ATACMS "було оповите таємницею", і очікувалося, що перше публічне визнання відбудеться, коли ракети будуть використані на полі бою. Майже в усіх інших випадках США публічно оголошували про свої рішення ще до відправки зброї за кордон.

Читайте також: Ракеті ATACMS, яка вдарила по Бердянську, майже 27 років. Скільки ще таких – фото

Головком ЗСУ Валерій Залужний вже показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.

  • Сьогодні ССО повідомили, що вночі у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал та "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.
  • Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".
  • У Повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили, чому це малоймовірно.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаatacms
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 