За останні кілька днів США передали Україні до 12 ракет ATACMS – АР

Наразі США передали Україні "менше дюжини" (до 12) далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

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Раніше ЗМІ писали про "невелику партію" переданих ATACMS, але не конкретизували.

За словами офіційних осіб США, "за останні кілька днів до України потрапило менше дюжини ракет".

Журналісти зазначили, що постачання ATACMS "було оповите таємницею", і очікувалося, що перше публічне визнання відбудеться, коли ракети будуть використані на полі бою. Майже в усіх інших випадках США публічно оголошували про свої рішення ще до відправки зброї за кордон.

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Головком ЗСУ Валерій Залужний вже показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.

Сьогодні ССО повідомили, що вночі у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал та "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.

Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.

У вечірньому відеозверненні Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".

У Повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили, чому це малоймовірно.

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