Не 300 км. Білий дім підтвердив, що ATACMS вже в Україні, дальність – до 165 км

Білий дім офіційно підтвердив доставку американських ATACMS до України, мова йде про модифікацію ракет з дальністю стрільби до 165 км. Про це повідомила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон у відповідь на запитання журналіста РАР.

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"США нещодавно надали Україні тип ATACMS, здатний працювати на дальності до 165 км... Ми вважаємо, що це забезпечить значний приріст бойових можливостей України без ризику для нашої військової готовності", - сказала Вотсон.

За даними Associated Press, Україна отримала від США до 12 ракет.

ДОВІДКА. Для запуску ракет ATACMS призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби до 300 км. Раніше Україна отримувала до HIMARS



Озвучену Білим домом дальність має модифікація MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Для запуску ракет ATACMS призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільбиРаніше Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км Озвучену Білим домом дальність має модифікація MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74.

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Головком ЗСУ Валерій Залужний показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.

Сьогодні ССО повідомили, що вночі у Бердянську та Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал та "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.

Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.

У вечірньому відеозверненні Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".

У Повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили, чому це малоймовірно.

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