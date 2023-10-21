UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 19:29
Видео: NEXTA
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео
В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео

Telegram-канал NEXTA опубликовал видео с луганского аэродрома. На кадрах можно увидеть последствия удара ATACMS в ночь на 17 октября.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На некоторых вертолетах сняты лопасти винтов – возможно, для дальнейшего наземного перемещения техники.

Аэродром покрыт многочисленными воронками от кассетных суббоеприпасов.

Смотрите спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS.

  • 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
  • Россияне заявили об ударе ATACMS. Зеленский подтвердил это.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаЛуганскаэродромATACMS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 