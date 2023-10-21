Telegram-канал NEXTA опубликовал видео с луганского аэродрома. На кадрах можно увидеть последствия удара ATACMS в ночь на 17 октября.
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На некоторых вертолетах сняты лопасти винтов – возможно, для дальнейшего наземного перемещения техники.
Аэродром покрыт многочисленными воронками от кассетных суббоеприпасов.
Смотрите спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS.
- 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
- Россияне заявили об ударе ATACMS. Зеленский подтвердил это.
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