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Удар ATACMS по аеропорту Луганська. З'явилися супутникові знімки після атаки ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 09:58
Удар ATACMS по аеропорту Луганська. З'явилися супутникові знімки після атаки ЗСУ - Фото
Запуск ракет ATACMS (Фото: скриншот із відео)

З'явилися супутникові знімки міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ракетами ATACMS у ніч проти 17 жовтня. Відповідні фото опублікував проєкт Схеми Радіо Свобода.

На знімку можна побачити порівняння виду аеродрому у серпні та 18 жовтня після удару Сил оборони.

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську і Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять вертольотів, частина протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.

Аеродром Луганська у серпні (Фото: Схеми/Telegram)

Аеродром Луганська 18 жовтня (Фото: Схеми/Telegram)

  • У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
  • За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
  • Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Дмитро Гриниченко
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