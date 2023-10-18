The New York Times: Україна отримала близько 20 ракет ATACMS. По Росії бити заборонили

Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS. Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників.

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Передача ракет здійснювалася в секреті через побоювання, що Росія може атакувати логістичний ланцюжок під час доставки, і також ЗСУ хотіли застати росіян зненацька першим ударом.

"Два західні чиновники заявили, що Сполучені Штати відправили Україні близько 20 ракет", – пише газета.

Навіть обмеженої за дальністю (165 км) версії ракети "достатньо", щоб досягти майже всіх основних баз РФ на окупованій території України, заявили співрозмовники видання в уряді США.

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"Одна з умов, поставлених українцями, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для нападу на російську територію, сказав один чиновник", – відзначили в NYT.

Україна погодилась. Те саме було зроблене й для отримання крилатих ракет SCALP-EG/Storm Shadow від Франції та Великої Британії відповідно.

ДОВІДКА. Ракети ATACMS запускаються з пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS та їх модифікацій на озброєнні союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність враження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500). На початку літа 2022 року Україна отримала HIMARS та реактивні Ракети ATACMS запускаються з пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS та їх модифікацій на озброєнні союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність враження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500). На початку літа 2022 року Україна отримала HIMARS та реактивні снаряди, які б'ють на 70-80 км . У жовтні 2023 року Україна вперше застосувала найстарішу/базову версію ATACMS – Block 1 – з касетною б/ч, що містить 950 суббоєприпасів M74.

Понад рік після початку великої війни Білий дім відхиляв запити України про надання ATACMS: там переживали, що цією зброєю битимуть по території країни-окупанта, що призведе до "ескалації", і заявляли, що таких ракет у них самих "мало".

Невідомо, чи тепер буде поставлено Україні ракети, що б'ють на 300 км.

Військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Черник, вважає, що для перелому у війні потрібні сотні ATACMS.

17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент підтвердив це.

У Повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS (що малоймовірно).

Головком ЗСУ Залужний показав відео застосування ATACMS у ніч проти 17 жовтня.

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