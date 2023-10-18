RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

The New York Times: Україна отримала близько 20 ракет ATACMS. По Росії бити заборонили

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 10:22
The New York Times: Україна отримала близько 20 ракет ATACMS. По Росії бити заборонили - Фото

Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS. Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Передача ракет здійснювалася в секреті через побоювання, що Росія може атакувати логістичний ланцюжок під час доставки, і також ЗСУ хотіли застати росіян зненацька першим ударом.

"Два західні чиновники заявили, що Сполучені Штати відправили Україні близько 20 ракет", – пише газета.

Навіть обмеженої за дальністю (165 км) версії ракети "достатньо", щоб досягти майже всіх основних баз РФ на окупованій території України, заявили співрозмовники видання в уряді США.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

"Одна з умов, поставлених українцями, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для нападу на російську територію, сказав один чиновник", – відзначили в NYT.

Україна погодилась. Те саме було зроблене й для отримання крилатих ракет SCALP-EG/Storm Shadow від Франції та Великої Британії відповідно.

ДОВІДКА. Ракети ATACMS запускаються з пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS та їх модифікацій на озброєнні союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність враження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500). На початку літа 2022 року Україна отримала HIMARS та реактивні снаряди, які б'ють на 70-80 км. У жовтні 2023 року Україна вперше застосувала найстарішу/базову версію ATACMS – Block 1 – з касетною б/ч, що містить 950 суббоєприпасів M74.

Понад рік після початку великої війни Білий дім відхиляв запити України про надання ATACMS: там переживали, що цією зброєю битимуть по території країни-окупанта, що призведе до "ескалації", і заявляли, що таких ракет у них самих "мало".

Невідомо, чи тепер буде поставлено Україні ракети, що б'ють на 300 км.

Військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Черник, вважає, що для перелому у війні потрібні сотні ATACMS.

  • 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
  • Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент підтвердив це.
  • У Повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS (що малоймовірно).
  • Головком ЗСУ Залужний показав відео застосування ATACMS у ніч проти 17 жовтня.
Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаракетний ударatacms
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 