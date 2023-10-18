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Аналітик: Для переламу потрібні сотні ATACMS. Кримський міст обрушать лише масовані удари

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 08:59
Аналітик: Для переламу потрібні сотні ATACMS. Кримський міст обрушать лише масовані удари - Фото
Запуск ракети ATACMS (Фото: Нацгвардія США)

Військовий аналітик Петро Черник заявив, що для реального переламу у війні проти Росії Україні потрібні сотні ракет ATACMS. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Сили оборони отримали ракету в комплектації M39 із дальністю удару до 165 км.
"Це неймовірно хороший касетний боєприпас, там 950 субелементів M74, такі кульки з вибухівкою, в радіусі 130 м уражають усе. Дев'ять гелікоптерів – це хороший результат. Ці гелікоптери дуже нам заважали, з ними важко було боротися. Але є нюанс – скільки цих ракет нам дали?" — сказав Черник.
Він зазначив, що кілька десятків ракет не переламають хід війни — для цього потрібні кілька сотень, а краще тисяча.
Аналітик заявив, що вивести з ладу Кримський міст можна лише масованими ударами десятками ракет.
"З просіданням однієї секції росіяни навчилися справлятися, потрібно, щоб він обвалився на кілька десятків-сотень метрів. У комплектації з фугасними боєприпасами можна вдарити по опорах, а потім унеможливити ремонт постійними обстрілами, тоді Крим банально задушиться", – резюмував він.

За даними Associated Press, Україна одержала від США до 12 ракет.

ДОВІДКА. Для запуску ракет ATACMS призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS і MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини до 300 км. Раніше Україна отримувала до HIMARS снаряди, що б'ють на 70-80 км.

Озвучену Білим домом дальність має модифікація MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерційною системою керування й головною касетною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74.

Читайте також: Ракеті ATACMS, що ударила по Бердянську, майже 27 років. Скільки ще таких – фото

Головком ЗСУ Валерій Залужний показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.

  • ССО повідомили, що вночі в Бердянську й Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.
  • Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".
  • У повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили чому це малоймовірно.

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Дмитро Гриниченко
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