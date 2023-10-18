Эксперт: Для перелома нужны сотни ATACMS. Крымский мост обрушат только массированные удары

Военный аналитик Петр Черник заявил, что для реального перелома в войне против России Украине нужны сотни ракет ATACMS. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Силы обороны получили ракету в комплектации M39 с дальностью удара до 165 км.

"Это невероятно хороший кассетный боеприпас, там 950 субэлементов M74, такие шарики со взрывчаткой, в радиусе 130 м поражают все. Девять вертолетов — это хороший результат. Эти вертолеты очень нам мешали, с ними трудно было бороться. Но есть нюанс — сколько этих ракет нам дали?" — сказал Черник.

Он отметил, что пара десятков ракет не переломят ход войны — для этого нужны несколько сотен, а лучше тысяча.

Аналитик заявил, что вывести из строя Крымский мост можно только массированными ударами десятками ракет.

"С проседанием одной секции россияне научились справляться, нужно, чтобы он обвалился на несколько десятков-сотен метров. В комплектации с фугасными боеприпасами можно ударить по опорам, а потом сделать невозможным ремонт постоянными обстрелами, тогда Крым банально задушится", — резюмировал он.

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