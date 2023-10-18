Эксперт: Для перелома нужны сотни ATACMS. Крымский мост обрушат только массированные удары
18.10.2023, 08:59
Запуск ракеты ATACMS (Фото: Нацгвардия США)
Военный аналитик Петр Черник заявил, что для реального перелома в войне против России Украине нужны сотни ракет ATACMS. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, Силы обороны получили ракету в комплектации M39 с дальностью удара до 165 км.
"Это невероятно хороший кассетный боеприпас, там 950 субэлементов M74, такие шарики со взрывчаткой, в радиусе 130 м поражают все. Девять вертолетов — это хороший результат. Эти вертолеты очень нам мешали, с ними трудно было бороться. Но есть нюанс — сколько этих ракет нам дали?" — сказал Черник.
Он отметил, что пара десятков ракет не переломят ход войны — для этого нужны несколько сотен, а лучше тысяча.
Аналитик заявил, что вывести из строя Крымский мост можно только массированными ударами десятками ракет.
"С проседанием одной секции россияне научились справляться, нужно, чтобы он обвалился на несколько десятков-сотен метров. В комплектации с фугасными боеприпасами можно ударить по опорам, а потом сделать невозможным ремонт постоянными обстрелами, тогда Крым банально задушится", — резюмировал он.
По данным Associated Press, Украина получила от США до 12 ракет.
СПРАВКА. Для запуска ракет ATACMS предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы до 300 км. Ранее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км.
Озвученную Белым домом дальность имеет модификация MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74.
Озвученную Белым домом дальность имеет модификация MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74.
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Главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применения ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.
- ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
- Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
- В вечернем видеообращении Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
- В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.
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