The New York Times: Украина получила около 20 ракет ATACMS. По России бить запретили

Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля — земля" ATACMS. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двоих западных чиновников.

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"Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты отправили Украине около 20 ракет", – пишет газета.

Передача ракет осуществлялась в секрете из опасений, что Россия может атаковать логистическую цепочку во время доставки, и также ВСУ хотели застать россиян врасплох первым ударом.

Даже ограниченной по дальности (165 км) версии ракеты "достаточно", чтобы достичь почти всех основных баз РФ на оккупированной территории Украины, заявили собеседники издания в правительстве США.

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"Одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS не может использоваться для нападения на российскую территорию, сказал один чиновник", – отметили в NYT.

Украина согласилась. То же было сделано и для получения крылатых ракет SCALP-EG/Storm Shadow от Франции и Великобритании соответственно.

СПРАВКА. Ракеты ATACMS запускаются с пусковых установок M142 HIMARS, M270 MLRS и их модификаций на вооружении у союзников. Различные варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км (тестовая версия ракеты PRISM – до 500). В начале лета 2022 года Украина получила HIMARS и реактивные Ракеты ATACMS запускаются с пусковых установок M142 HIMARS, M270 MLRS и их модификаций на вооружении у союзников. Различные варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км (тестовая версия ракеты PRISM – до 500). В начале лета 2022 года Украина получила HIMARS и реактивные снаряды, которые бьют на 70-80 км . В октябре 2023 года Украина впервые применила самую старую/базовую версию ATACMS – Block 1 – с кассетной б/ч, содержащей 950 суббоеприпасов M74.

Более года после начала большой войны Белый дом отклонял запросы Украины о предоставлении ATACMS: там переживали, что этим оружием будут бить по территории страны-оккупанта, что приведет к "эскалации", и заявляли, что таких ракет у них у самих "мало".

Неизвестно, будет ли теперь поставлены Украины ракеты, бьющие на 300 км.

Военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Черник, считает, что для перелома в войне нужны сотни ATACMS.

17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент подтвердил это.

В Воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS (что маловероятно).

Главком ВСУ Залужный показал видео применения ATACMS в ночь на 17 октября.

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