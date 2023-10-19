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Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 09:58
Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ - Фото
Запуск ракет ATACMS (Фото: скриншот с видео)

Появились спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS в ночь на 17 октября. Соответствующие фото опубликовал проект Схемы Радио Свобода.

На снимке можно увидеть сравнение вида аэродрома в августе и 18 октября после удара Сил обороны.  

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.

Аэродром Луганска в августе (Фото: Схемы/Telegram)

Аэродром Луганска 18 октября (Фото: Схемы/Telegram)

  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Дмитрий Гриниченко
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