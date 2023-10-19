Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ

Появились спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS в ночь на 17 октября. Соответствующие фото опубликовал проект Схемы Радио Свобода.

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На снимке можно увидеть сравнение вида аэродрома в августе и 18 октября после удара Сил обороны.

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.

В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

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