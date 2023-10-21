Telegram-канал NEXTA опублікував відео з луганського аеродрому. На кадрах можна побачити наслідки удару ATACMS в ніч проти 17 жовтня.

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На деяких гелікоптерах зняті лопаті гвинтів – можливо, для подальшого наземного переміщення техніки.

Аеродром вкрито чисельними вирвами від касетних суббоєприпасів.

Дивіться супутникові знімки міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ракетами ATACMS.

17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. Зеленський підтвердив це.

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