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Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 19:29
Відео: NEXTA
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Telegram-канал NEXTA опублікував відео з луганського аеродрому. На кадрах можна побачити наслідки удару ATACMS в ніч проти 17 жовтня.

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На деяких гелікоптерах зняті лопаті гвинтів – можливо, для подальшого наземного переміщення техніки.

Аеродром вкрито чисельними вирвами від касетних суббоєприпасів.

Дивіться супутникові знімки міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ракетами ATACMS.

  • 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
  • Росіяни заявили про удар ATACMS. Зеленський підтвердив це.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Оксана Житнюк
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війналуганськаеродромatacms
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