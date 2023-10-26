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ВСУ нанесли удар ATACMS под Луганском: фото обломков баллистических ракет

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 01:31
ВСУ нанесли удар ATACMS под Луганском: фото обломков баллистических ракет - Фото
Фото: паблики российских оккупантов

Российские оккупанты опубликовали фотографии с разгонными блоками баллистических ракет ATACMS, которые Украина недавно получила от США, предположительно, в небольшом объеме. По их информации, которая подтверждается OSINT-ресурсами и сообщениями в местных чатах о взрывах, ракеты упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.

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Ближайшая окраина Луганска – в 18 км от поселка на северо-восток. От Белореченского до Луганского аэродрома – примерно 22 км.

В нескольких чатах Лутугинского района одновременно после 05:00 сообщили о грохоте, звуках взрывов и зареве.

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Судя по внешнему виду упавших двигательных блоков одноступенчатых баллистических ракет, это ATACMS кассетной версии; именно те, которые и были переданы Силам обороны.

Командование ВСУ не сообщало ни об атаке, ни о ее результате. Также нет никакой публичной информации о том, насколько результативным был удар. Россияне не писали даже об "успешной работе ПВО", как они обычно делают после атак Украины.

По двум сообщениям в чатах, в районе, где был удар, якобы стояли системы противовоздушной обороны оккупантов, однако эту информацию проверить невозможно.

Обломками был поврежден газопровод, в нескольких домах вылетели стекла.

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Откуда наносился удар, неизвестно.

От Белореченского до ближайшей относительно безопасной пусковой позиции за линией Бахмут – Горловка — около 90 км.

Фото, которое распространяют в сети как иллюстрацию "прилета" ATACMS (см. ниже), сделано в светлое время суток, тогда как в пять часов утра в конце октября еще темно:

  • В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
  • Днем 18 октября появилось видео с залповым пуском шести ракет (предположительно) ATACMS в темное время суток. Где, когда это было, по каким объектам и с каким результатом — данных нет.
  • Пока еще Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.
  • По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
  • ВСУ допускают, что РФ может сбивать ATACMS — это могут быть ЗРК С-300В1.
  • Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.

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Євген Пилипенко
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