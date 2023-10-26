ВСУ нанесли удар ATACMS под Луганском: фото обломков баллистических ракет

Российские оккупанты опубликовали фотографии с разгонными блоками баллистических ракет ATACMS, которые Украина недавно получила от США, предположительно, в небольшом объеме. По их информации, которая подтверждается OSINT-ресурсами и сообщениями в местных чатах о взрывах, ракеты упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.

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Ближайшая окраина Луганска – в 18 км от поселка на северо-восток. От Белореченского до Луганского аэродрома – примерно 22 км.

В нескольких чатах Лутугинского района одновременно после 05:00 сообщили о грохоте, звуках взрывов и зареве.

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Судя по внешнему виду упавших двигательных блоков одноступенчатых баллистических ракет, это ATACMS кассетной версии; именно те, которые и были переданы Силам обороны.

Командование ВСУ не сообщало ни об атаке, ни о ее результате. Также нет никакой публичной информации о том, насколько результативным был удар. Россияне не писали даже об "успешной работе ПВО", как они обычно делают после атак Украины.

По двум сообщениям в чатах, в районе, где был удар, якобы стояли системы противовоздушной обороны оккупантов, однако эту информацию проверить невозможно.

Обломками был поврежден газопровод, в нескольких домах вылетели стекла.

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Откуда наносился удар, неизвестно.

От Белореченского до ближайшей относительно безопасной пусковой позиции за линией Бахмут – Горловка — около 90 км.

Фото, которое распространяют в сети как иллюстрацию "прилета" ATACMS (см. ниже), сделано в светлое время суток, тогда как в пять часов утра в конце октября еще темно:

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