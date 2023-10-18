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"Поражение мощное". Украина забомбила дронами лагерь россиян у аэродрома Халино – источник видео

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18.10.2023, 11:37
Скриншот
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Служба безопасности Украины ночью 18 октября атаковала дронами-камикадзе полевой лагерь российских военных у села Постоялые Дворы в Курской области, неподалеку от военного аэродрома "Халино". Взрывы сняли на видео, его автор неизвестен. Об этом сообщил источник LIGA.net в СБУ.

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На видео заметно девять вспышек. Неизвестно, снято ли оно "за раз", это прилеты, запуск ракет ПВО или перехваты дронов.

В лагере, по данным разведки, размещалось до 3000 военных армии страны-оккупанта и около 80 единиц военной техники.

Пока еще потери противника уточняются, отметил источник, добавив: "Очевидно, что поражения были мощными, так как зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю".

Российские власти заявили, что "ПВО сбила все беспилотники" и "потерь нет".

Аэродром "Халино" (по названию одноименного поселка рядом) расположен в 7 км на восток от центра Курска. Там базируется 14 гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

"Халино" не первый раз попадает под удар: по аэродрому прилетает с 2022 года. С начала полномасштабного вторжения он закрыт для гражданских полетов, используется для базирования российских истребителей. А рано утром 27 августа были атакованы самолеты на Курском аэродроме. Дроны контрразведчиков СБУ отработали по четырем Су-30 и одному МиГ-29. Среди пораженных целей – радары С-300 и два "Панциря". У этих БПЛА боевая начинка, "как у HIMARS".

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Євген Пилипенко, Юрий Смирнов
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