"Прямое попадание". Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске – ГУР

Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске. Об этом LIGA.net сообщили источники в Главном управлении разведки.

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Около 10:20 в День города в российском Курске было громко.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попадании беспилотника в крышу административного здания, расположенного в центре города.

Куряне утверждают, что слышали по меньшей мере два взрыва. Они распространили видео, на котором издали видно, как над городом вздымается черный дым.

Telegram-канал ASTRA, приближенный к российским силовикам, со временем написал, что "админзданием" оказалось здание ФСБ РФ.

Собеседник LIGA.net подтвердил поражение здания российских силовиков.

"Прямое попадание", - сказали в ГУР.

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