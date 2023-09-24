"Прямое попадание". Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске – ГУР
24.09.2023, 11:55
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Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске. Об этом LIGA.net сообщили источники в Главном управлении разведки.
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Около 10:20 в День города в российском Курске было громко.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попадании беспилотника в крышу административного здания, расположенного в центре города.
Куряне утверждают, что слышали по меньшей мере два взрыва. Они распространили видео, на котором издали видно, как над городом вздымается черный дым.
Telegram-канал ASTRA, приближенный к российским силовикам, со временем написал, что "админзданием" оказалось здание ФСБ РФ.
Собеседник LIGA.net подтвердил поражение здания российских силовиков.
"Прямое попадание", - сказали в ГУР.
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