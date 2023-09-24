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"Прямое попадание". Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 11:55
Скриншот

Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске. Об этом LIGA.net сообщили источники в Главном управлении разведки.

Около 10:20 в День города в российском Курске было громко.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попадании беспилотника в крышу административного здания, расположенного в центре города.

Куряне утверждают, что слышали по меньшей мере два взрыва. Они распространили видео, на котором издали видно, как над городом вздымается черный дым.

Telegram-канал ASTRA, приближенный к российским силовикам, со временем написал, что "админзданием" оказалось здание ФСБ РФ.

Собеседник LIGA.net подтвердил поражение здания российских силовиков.

"Прямое попадание", - сказали в ГУР.

Новость дополняется...

Милана Головань
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войнадронкурск
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